الصحة العراقية: وفاة 20 شخصا وإصابة 139 بالحمى النزفية منذ بداية العام

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول عدد الوفيات الناجمة عن الحمى النزفية في العراق منذ بداية العام الجاري، إلى 20 حالة وإصابة 139 أخرين.

وقالت عضو الفريق الإعلامي في وزارة الصحة العراقية، ربي فلاح، في تصريحات صحفية، إن "آخر إحصائية للحمى النزفية بلغت خلال العام الحالي 119 إصابة".

وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الصحة العراقية، من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويسبب الموت بنسبة 60%، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بهذا الفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن أن "أكثر الإصابات والوفيات متمركزة في محافظة ذي قار".

وأضاف المتحدث أن "دور وزارة الصحة هو الكشف المبكر عن المصابين، فإذا اكتشف هذا المرض في مرحلة مبكرة، فتكون احتمالية الشفاء عالية جدا، أما إذا تأخر المصاب بمراجعة المؤسسات الصحية، فتكون احتمالية الوفاة عالية جدا".

وأوضح أن "الدور الأساسي في مكافحة الحمى النزفية يقع على عاتق وزارة الزراعة من خلال مكافحة حشرة القراد الناقلة للمرض"، داعيا وزارتي الداخلية والبلديات إلى "معالجة موضوع الري العشوائي ونقل الحيوانات بشكل غير صحيح بين المدن والمحافظات".

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحشرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.