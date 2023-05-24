الشائعات تطارد تامر حسنى بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

اثار خبر انفصال الفنان تامر حسنى عن المغربية بسمة بوسيل الجدل فى الوسط الفنى وبين الجماهير التى تهتم بمعرفة اخبار نجومها المفضليين خصوصا ان الشائعات اصبحت تطارد تامر حسنى وعلاقاته التى كنت سبب فى انفصاله.

تطورت الشائعات حول يارا السكرى وتامر حسنى حتى وصلت إلى الزواج العرفي، وذلك بعد رسالة بسمة بوسيل عن الخيانة والعشرة.

كما ظهرت يارا السكري في حفل زفاف هالة عمر مديرة أعمال تامر حسني، ورجح البعض أن سبب هجوم بسمة بوسيل على هالة عمر هو ظهور السكري في حفل الزفاف.

وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالهجوم على يارا السكري، واتهموها أنها السبب في انفصال الثنائي، وبأنها خرابة بيوت.

يارا السكري خاضت تجربة التمثيل لاول مرة من خلال فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى ومن ثم ظهرت الشائعات حولهما.

و يستمر تامر حسني في تجاهل ما يقال أو ينشر عنه فلا يؤكد علاقته بها أو ينفيها ولا يرد على تصريحات بسمة بوسيل أو أي شيء يتعلق بالامر.

وعبر قطاع كبير من الجمهور عن صدمته أمس جراء هجوم بسمة بوسيل على تامر حسني وهالة عمر منسقة أعماله، حيث كشفت أنها السبب وراء انفصالهما.

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى والصور الشهير "إنستجرام" قائلة:" حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا غادة".

وتابعت: "احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، خاصة لو سبب في خراب بيتك وهدم حياة أولادك".