نشرة الحوادث| سيدة جمعت بين زوجين بالمرج.. ونيرة أشرف جديدة بدار السلام.. رفض استئناف هدير عاطف

رصدت البوابة نيوز عدداً من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم والتي كان أبرزها، القبض على سيدة جمعت بين زوجين في المرج، ونيرة أشرف جديدة بدار السلام، وعامل يطعن شابًا بمفك في حلوان .. وإليكم التفاصيل.
نيرة أشرف جديدة بدار السلام.. شاب يطعن خطيبته ويذبح شقيقها لرفضها استكمال الخطوبة.. وعم الفتاة: والدهم ظل 12 عاما لا ينجب.. وكاميرات المراقبة رصدت متهما آخر يعطيه "السكين"
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بيعاكس مراته.. عامل يطعن شابًا بمفك في حلوان
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بسبب ماس كهربائي.. تفحم شقة سكنية بشارع الهرم في العمرانية.. صور
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شاب ينهى حياته بمادة سامة في أوسيم
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رفض استئناف البلوجر هدير عاطف على قرار حبسها في قضية النصب على المواطنين
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زوج واحد لا يكفى | التحريات تكشف كواليس تغيب سيدة بالمرج: جمعت بين زوجين
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المشدد 10 سنوات لمتهمين و15 سنة لـ 5 أخرين بتهمة قتل صيدلي حلوان
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