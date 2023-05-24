السبت.. أول تجمع لمنتخب الطائرة بقيادة الإيطالي فلافيو جيونيلي

استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأول لكرة الطائرة بقيادة الخبير الإيطالي فلافيو جيونيلي على انتظام لاعبى المنتخب في معسكر مغلق اعتباراً من يوم السبت المقبل بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

ومن المقرر أن يشهد التجمع حضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للعبة والاعلامي عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد وكابتن حسن عابد المدير التنفيذى للاتحاد من أجل الترحيب بالمدرب الجديد الذى يبدأ مهمته الرسمية مع فراعنة الطائرة اعتبارا من انطلاق المعسكر التدريبي الأول تحت قيادة المدرب الجديد .

من جانبه أكد المهندس ياسر قمر رئيس اتحاد كرة الطائرة أن التجمع القادم للمنتخب الوطني سيشهد جلسة ترحيب بالمدرب الجديد وكذلك الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين العائدين من مشاركات قوية خلال الفترة الاخيرة مع أنديتهم .

وأضاف رئيس اتحاد الطائرة أن مجلس الإدارة فضل اختبار الإيطالي فلافيو جيونيلى نظراً للسيرة الطيبة التى يتمتع بها وخبراته العالية وقدرته على تنفيذ سياسة المجلس الذى يسعى بقوة للعودة بكرة الطائرة المصرية للمنافسة العالمية .

على جانب آخر كشف الاعلامي عمرو مخلوف امين صندوق الاتحاد ان مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماع هام منتصف الاسبوع المقبل لمناقشة عدد من الأمور الهامة أبرزها كيفية تطوير المسابقات المحلية ومناقشة التقرير الفنية لكافة رؤساء اللجان ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم المنتهي.

كان مجلس إدارة الاتحاد قد نجح في انهاء التفاوض مع المدرب الإيطالي فلافيو جيونيلي في سرية تامة وتم الإعلان عن كافة المفاوضات عقب وصول الايطالي للقاهرة والاتفاق على كافة بنود التعاقد .

جدير بالذكر ان المنتخب الوطنى يستعد لدورة الالعاب العربية بالجزائر في شهر يوليو المقبل والبطولة الافريقية التى ستقام بالقاهرة في شهر أغسطس المقبل.