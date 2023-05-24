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الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الفيوم يتفقد مشروع الصرف الصحي بكفر محفوظ

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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تابع، اليوم الأربعاء، المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أعمال مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بقرية دوار جبلة بالتجمع القروى كفر محفوظ، ضمن برنامج توسعات الصرف الصحى الممول من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك فى إطار المتابعات الميدانية للمشروعات الجارى تنفيذها .

تفقد رئيس الشركة ومرافقيه أعمال إنشاء شبكات الصرف الصحى ومحطة الرفع  الرئيسية لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف خدمة عدد ٦٦٨٠ نسمة بقرى حميدة فراج، الصعايدة، الشركة، قسم ثان.

شدد النجار على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل أمنه لحماية العاملين والمواطنين على حد سواء، مثمنا الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع بالمواصفات القياسية والسعى الجاد لإنجاز الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد .

فى سياق متصل أشار إلى ضرورة التواصل المستمر مع الاهالى بكافة مواقع الأعمال والتعريف بالمشروع مع التأكيد على تنفيذ كافة الأعمال دون التأثير على حياتهم اليومية بالإضافة الى تلقى كافة الشكاوى والعمل على حلها بصورة فورية من خلال تنفيذ الأنشطة المجتمعية المختلفة .

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رئيس مياه الفيوم مشروع الصرف الصحي التجمع القروى كفر محفوظ