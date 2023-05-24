حملة نظافة وتجميل لقرى مركز ومدينة الحسنة

نفذ مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء برئاسة محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز، حملة نظافة وتجميل بقرية بغداد لتطوير ورفع كفاءة وتجميل الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بالقرية بناءًا على توجيهات محافظ شمال سيناء، وفي إطار الخطة الموضوعة من قبل رئاسة مركز ومدينة الحسنة للاهتمام بنظافة وتجميل قري مركز ومدينة الحسنة وتدعيمها بما يلزم أثناء عمليات التطوير التي تتم داخلها لإضفاء الملامح الجمالية والمظهر الحضاري الذي يليق بمركز الحسنة ومواطنيها.

جاءت الحملة خلال انعقاد المجلس التنفيذي لرؤساء القري بمتابعة إستكمال أعمال التطوير والتجميل الجارية داخل قري مركز ومدينة الحسنة، وبناءا عليه تمت الاستجابة السريعة لتنفيذ الأعمال، بحضور محمد أبو زيد رئيس الوحدة المحلية وبمشاركة العاملين بالوحده المحلية بالقرية.

شملت أعمال التطوير دهانات البلدورات والأرصفة وأعمدة الإناره بلون موحد وبرسومات ديكورية تتناسب مع الشكل الجمالي والحضاري، كما تم دهان وتجميل البلدورات لإضفاء طابع جمالي وتشكيلي علي روح القرية يبعث رسائل الجمال والرقي والذوق الرفيع لكل سكان المدينة وزوارها.

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة جهودها بأعمال التطوير والتجميل بنطاق المركز والمدينة وتنفيذ خطط التجميل ورفع كفاءة الشوارع وذلك بالتنسيق بين الجهات المعنية بالمدينة ورؤساء القري، وذلك في ضوء الإهتمام والمتابعة والجهود المبذولة من المدير العام رئيس المركز والمدينة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.