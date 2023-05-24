تعيين "فرحان" حكمًا لمباراة فيوتشر وسيراميكا يثير الجدل في اتحاد الكرة

أثارت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا حالة من الجدل الكبير، بشأن التعيينات الخاصة بالحكام في مباريات الدوري الممتاز خاصة في الجولات الحالية التي تشهد منافسة وصراع قوي بين جميع الأندية.

وأعلنت لجنة الحكام تعيين وائل فرحان حكمًا لمباراة فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري والتي تقام اليوم الأربعاء، وهو الأمر الذي آثار عدة تساؤلات وحالة جدل كبيرة، خاصة وأن فرحان كان حكمًا للفيديو في لقاء الإفريقي واتحاد بن قردان يوم الأحد الماضي، بالدوري التونسي وعائد من تونس خلال ساعات.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن وائل فرحان تواصل مع مسئولي لجنة الحكام، وابلغهم أنه سيعود من تونس يوم الثلاثاء ويريد الحصول على راحة إلا أن لجنة الحكام أصرت على إسناد المهمة له في مواجهة اليوم.

وأضاف المصدر لـ"البوابة نيوز" أن هناك إصرار من لجنة الحكام على تعيين بعض الحكام رغم وجود العديد من الحكام الذين ينتظرون الحصول على فرصة طبقًا لوعد بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتابع المصدر أن ما يزيد من حالة الجدل حول التعيينات هو أن وائل فرحان تواجد في 8 مباريات لفريق فيوتشر هذا الموسم، منهم 4 مباريات حكمًا للفيديو، و4 لقاءات حكمًا للساحة.

يأتي هذا في الوقت الذي تسند فيه لجنة الحكام، إدارة مباريات القسم الثاني للحكام الدوليين مثل محمود البنا وأحمد الغندور ومحمد عادل، نظرًا لاشتعال الصراع على الصعود إلى الدوري الممتاز، بين أندية وادي دجلة وزد والسكة الحديد، إلا أن اهتمام لجنة الحكام بمواجهات الدرجة الثانية تأتي على حساب الدوري الممتاز رغم أن مواجهة سيراميكا كليوباترا مع فيوتشر تحتاج لحكم دولي في ظل وجود صراع قوي في الدوري سواء في المراكز المتقدمة أو المتأخرة.