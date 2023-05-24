المفتي: من يرفض الدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة هو للبدعة أقرب

رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على من يقول إن الدعوة للاجتماع للصلاة والسلام على سيدنا النبي يوم الجمعة بدعة؛ قائلًا: إن الصلاة من الأمور الحسنة التي يحسُن فعلها، والحرص عليها؛ لنيل ما فيها من ثواب عظيم.

وأوضح “علام”، أنها تطبيق عملي لعدد من الأوامر الشرعية المتمثلة في الأمر بذكر الله تعالى، والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر بالاجتماع على فعل الخير وعمل البر بشتى الصور وعلى كل الأحوال.

وتابع مفتي الجمهورية: قد جاءت الأدلة من القرآن الكريم والسُّنة المطهرة متضافرة في الحثِّ على مجالس الذكر، ومن يتَّهم المسلمين في فعلهم ذلك بالبدعة، هو للبدعة أقرب وأولى؛ لأنه تحجَّر واسعًا وضيَّق على المسلمين أمرًا جعل الشرع لهم فيه سَعةً.

وكانت قد قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حبًّا وكرامةً لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقررت وزارة الأوقاف أن تصدح جميع المساجد عقب صلاة الجمعة القادمة، بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة من ثلاث إلى خمس دقائق على أن تكون بالصيغة التالية: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.