"ثقافة الاستهلاك والتعامل مع الأزمات" بملتقى الهناجر الثقافي الاثنين المقبل

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهري لملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "ثقافة الاستهلاك.. والتعامل مع الأزمات" يوم الاثنين المقبل، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

ويتحدث في الملتقى الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابق وعضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هدى زكريا أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم ومستشار وزيرة التضامن، والدكتور راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك السابق وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة، والدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الجغرافيا والبيئة جامعة عين شمس ومستشار وزيرة الثقافة لشئون البيئة.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل الملتقى مجموعة من الفقرات الفنية تقدمها فرقة "تريو الموسيقية" بقيادة الدكتورة مروة عمرو.