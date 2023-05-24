اليوم.. «طاقة النواب» تناقش موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالي 2023-2024

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسام عوض صالح، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول.

فيما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.