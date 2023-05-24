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الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «طاقة النواب» تناقش موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالي 2023-2024

طاقة النواب أرشيفية
طاقة النواب أرشيفية
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تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب حسام عوض صالح، لمناقشة مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024.

 تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص الهيئة المصرية العامة للبترول.

فيما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024، فيما يخص الهيئة العامة للنقل النهري، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب حسام عوض صالح مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024