النائب مجدي سليم يؤكد أهمية مناقشة قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية

أكد النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن قانون الانتخابات المحلية مهم جدًا، وهو استحقاق دستوري ويجب مناقشته.

وأشار “سليم” خلال جلسة «قانون المجلس الشعبية المحلية»، ضمن فعاليات لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، أنه وفقًا للدستور فقد منح صلاحيات للمجالس المحلية، الأدوات الرقابية

والاقتراحات، وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات تصل إلى سحب الثقة.

وأضاف أن الدستور ضمن تمثيل مناسب لكافة فئات المجتمع، 25% للشباب، و25% للمرأة، وتمثيل مناسب للإخوة الأقباط ولذوي الهمم.

وطالب وكيل لجنة الطاقة بالشيوخ، بضرورة إعادة التعريفات لصفة "العامل" و"الفلاح"، بتعريفات أكثر اتساعا وشمولا، مؤكدا أن القائمة المغلقة هي الأنسب للانتخابات.