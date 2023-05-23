الفنان الروسي صاحب أزمة رسومات غادة والي: المصممة أساءت استخدام رسوماتى

قال الفنان الروسي جورجى كوارسوف صاحب أزمة رسومات غادة والى، إن عددا كبيرا من المواطنين المصريين أرسلوا له الصور التى كانت فى محطة المترو، مشيرا إلى أنه لم يكن لديه أي أصدقاء فى مصر ولكن بعد أزمة الرسومات أصبح لديه العديد من المعارف والاصدقاء.

وأضاف "كوارسوف" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يذاع على فضائية "MBC مصر" مع الإعلامي شريف عامر، أن المصممة غادة والى أساءت استخدام رسوماته وقامت بتغيير بعض ملامحها، لافتًا إلى أنها للأسف لديها خبرة ضئيلة جدا بالحضارة المصرية.

وأكد الفنان الروسي أنه لم يتواصل مع غادة والي بأى شكل من الأشكال، كما أنها لم تحاول التواصل معه، والقانون سيكون الفيصل بينه وبينها فى أزمة الرسومات.

وأوضح أن الأفضل من وجهة نظره أن يتم حل الأزمة بينه وبين غادة والى من خلال قرار المحكمة، مضيفا أن التعويض المالى أمر جيد بالنسبة له.