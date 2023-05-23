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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد طه حكمًا لمباراة الإسماعيلي والنجوم بالكأس

الاسماعيلي
الاسماعيلي
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباراة الإسماعيلي والنجوم المقرر لها، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور ال32 من عمر بطولة كأس مصر. 
أسندت لجنة المباراة لطاقم حكام مكون من: 
حكم ساحة: محمد طه. 
حكم مساعد 1: محمد سعيد.
حكم مساعد 2: محمد عبد الغني.
حكم رابع: محمد عاطف.
ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني الأول معسكرًا مغلقًا خلال أيام قليلة، في فترة التوقف الدولي التي سيتم إيقاف مباريات الكأس والدوري المحلي خلالها.

محمد طه الإسماعيلي النجوم