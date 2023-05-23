رئيس مدينة الحسنة يتابع إزاحة الرمال لتسهيل حركة المرور

تابع سعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء أعمال إزاحة الرمال من علي الطرق لتسهيل حركة المرور بناءً على توجيهات اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيث واصلت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء متابعة شبكة الطرق الداخلية بنطاق المركز والمدينة حفاظا على أرواح المواطنين .



وتابع رئيس المركز والمدينة إعادة فتح طريق الحسنه / المنبطح / القسيمة بعد أن تسببت الرمال المتحركه في إغلاقه نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسرعة حركة الرياح مما يعوق حركة سير السيارات علي الطريق ويهدد أرواح المواطنين وجري ذلك بالحصول علي سيارة كساحة لنقل لودر المجلس إلي الطريق وبدفع المعدات اللازمه بالمجلس كما جري تمشيط الطريق بالكامل ورفع كميات الرمال المتجمعة عليه نتيجة نشاط الرياح خلال الأيام الماضية و التأكد من عودة الحركة المرورية علي الطريق بطريقة طبيعية وأمنه ٠

وتواصل رئاسة مركز ومدينة الحسنة متابعة كافة الطرق التابعة لمركز ومدينة الحسنه حرصاً على سلامة الجميع ومنعا لحدوث أى أزمة قد تحدث على الطرق وحفاظاً على البنية الأساسية لشبكة الطرق بالحسنة حفاظاً على المال العام ٠