أمين عام الناتو يشارك في منتدى بروكسل استعدادا لـ«قمة فيلنيوس»

يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" ينس ستولتنبرج غدا الأربعاء في منتدى العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو مؤتمر سنوي ينظمه صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة.

وقال بيان للناتو إنه من المنتظر أن يشارك الأمين العام في جلسة مناقشة بعنوان "الطريق إلى فيلنيوس"، تديرها هيلين كوبر مراسلة وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون لدى صحيفة نيويورك تايمز.

كان الأمين العام للناتو قد أعلن منذ أشهر أن القمة القادمة التي سيعقدها قادة الحلف ستكون في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو 2023.

ويعتبر منتدى بروكسل بمثابة لقاء سنوي رفيع المستوى يجمع قادة سياسيين أمريكيين وأوروبيين وعالميين بارزين في بروكسل، ويحضره رؤساء دول وحكومات ومسئولين رفيعي المستوى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ومسئولون من الإدارة الأمريكية وممثلون عن الكونجرس الأمريكي وبرلمانيون وأكاديميون وإعلاميون.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة هو مركز أبحاث أمريكي غير حزبي ومؤسسة مانحة مكرسة من أجل إجراء الأبحاث والتحليلات حول قضايا أطلنطية وعالمية لتعزيز التعاون والفهم الأفضل بين أميركا الشمالية وأوروبا.. وقد تأسس المركز في عام 1972 في شكل هدية من حكومة ألمانيا الغربية.