صحة دمياط تشكل لجنة للمرور على مستشفى ميت أبو غالب

وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة مكبرة برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة بدمياط، وأعضاء من إدارات العلاجي والمستشفيات والطوارئ والحوكمة والشؤون المالية والإدارية والمتابعة، للمرور على مستشفى ميت أبو غالب وكافة أقسامها ومتابعة انتظام تقديم الخدمات الصحية وأبرز المعوقات الفنية والإدارية والمالية، وإحالة أي تقصير في الأداء للتحقيق وإعمال أوجه القانون.



وشدد “عبد الجواد” على تكثيف المرور على المنشأت الطبية الخاصة من مراكز طبية ومستشفيات وعيادات والتأكد من الإلتزام بالاشتراطات الصحية واتباع اجراءات مكافحه العدوي بها.

حيث تم المرور على ٥٨٣ منشأة طبية وإصدار ١٣٨ ترخيص مكانى طبقا لقانون ٥١ و١٥٣ لعام ٢٠٠٤، وتم إصدار ١٤٩ خطاب للدفاع المدني لضمان تحقيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتم قبول ١٤٦ ملف للترخيص والرد على ١٢ شكوى مقدمة من المواطنين، كما تم تجديد ٢٦٩ عقد نفايات للتخلص الآمن من النفايات الخطرة، وإصدار ٦١ قرار غلق المنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص والتسجيل.

كما تم إدخال١٢١١ جديدة لقاعدة البيانات المستحدثة بإدارة العلاج الحر، وذلك ضمن خطة ادارة العلاج الحر للرقابة على كافة المنشآت الطبية داخل محافظة دمياط وذلك حرصا على سلامة وصحة المرضى.