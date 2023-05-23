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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الجيش النيجيري: استسلام أكثر من 500 عنصر إرهابي من "بوكو حرام" و"داعش"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفاد الجيش النيجيري بأن أكثر من ٥٠٠ عنصر إرهابي من حركة بوكو حرام وتنظيم داعش وأفراد عائلاتهم استسلموا خلال عملية عسكرية نُفذت في المنطقة الشمالية الشرقية من البلاد، وذلك وفق ما نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

 

وبحسب البيان الصادر عن مدير العمليات الإعلامية الدفاعية اللواء موسى دانمادامي، في أبوجا، فإن عدد المستسلمين هو: ٩٩ رجلًا، و١٦١ امرأة، و٢٥١ طفلا بمواقع مختلفة نفذت بها عملية "هادن" في المنطقة الشمالية الشرقية من نيجيريا.

 

وتعقيبًا على العمليات العسكرية الأخيرة التي تنفذها القوات النيجيرية، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن مقتل "أبو بكر شيكاو" زعيم حركة بوكو حرام الإرهابية شكل نقطة تحول بالنسبة للعناصر البشرية في الحركة، وذلك في ظل الضربات الموجهة ضدهم ونضوب إمدادات الأسلحة، وهو ما دفعهم للاستسلام، إلا أن مرصد الأزهر يحذر في الوقت ذاته من أن ضعف "بوكو حرام" و"داعش" لا يعني بالضرورة نهاية الإرهاب، بل من الأهمية استكمال الجهود الحكومية للقضاء على الإرهاب بشكل جذري في البلاد.

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الجيش النيجيري القوات النيجيرية مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نظيم داعش