الشرطة الباكستانية: مقتل 6 أشخاص في هجوم مسلح على منشأة للنفط شمال غرب البلاد

أفادت الشرطة الباكستانية بأن مسلحين مجهولين اقتحموا محطة لاستخراج الغاز الطبيعي والنفط في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان اليوم /الثلاثاء/، مما أسفر عن مقتل أربعة من رجال الشرطة واثنين من الحرس الخاص.

وقال قائد الشرطة في منطقة هانغو في إقليم خيبر باختونخوا عاصف باهدور، إن الهجوم الذي شنه ما يصل إلى 50 متشددا وقع في منشأة تديرها شركة إم.أو.إل ومقرها بودابست.

وأضاف "كانوا يحملون أسلحة خفيفة وثقيلة وأطلقوا قذائف هاون ما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الأمن عند المدخل الرئيسي" للموقع القريب من الحدود مع أفغانستان.

وبحسب باهدور فإن "تبادل إطلاق النار استمر لأكثر من ساعة. وأجبرت قوات الشرطة المسلحين على الفرار"، ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن باهدور حمل الفرع المحلي لحركة طالبان المسؤولية عنه.

ومن جانبه، أكد مسؤول آخر في الشرطة يدعى نور والي خان الهجوم وعدد القتلى.

وتعمل المجموعة المجرية في باكستان منذ عام 1999 وتوظف 400 شخص في البلاد، بحسب موقعها الإلكتروني، ولم ترد المجموعة على الفور طلب "فرانس برس" التعليق، بينما أكد متحدث باسم السفارة المجرية في اسلام اباد "نحن نقوم بتقييم الوضع".

وأشار باهدور إلى أن المهاجمين قدموا من منطقة شمال وزيرستان القريبة.

وشمال وزيرستان من أقدم المناطق القبلية ذات الحكم شبه الذاتي في شمال غرب باكستان، ونفذ فيها الجيش الباكستاني العديد من العمليات ضد المتمردين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد الاجتياح الأميركي والأطلسي لأفغانستان عام 2001.

وفجر مقاتلون إسلاميون، ليل الأحد الاثنين، مدرستين للفتيات في شمال غرب باكستان بدون التسبب بوقوع ضحايا في وقت كانت الصفوف فارغة، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وشهدت باكستان تدهورا في الوضع الأمني منذ استعادة حركة طالبان السلطة في أفغانستان المجاورة عام 2021. واستهدفت معظم الهجمات قوات الأمن ومصالح أجنبية.