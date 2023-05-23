رئيس هيئة الإسعاف يقود خطة تأمين اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ (صور)

توجه الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، إلي مدينة شرم الشيخ ، على رأس قوة بشرية تناهز المائة وخمسون من أفراد المنظومة الإسعافية، لقيادة جهود هيئة الإسعاف المصرية لتأمين فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية والتي ستقام بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 22 الي 26 مايو الجاري، بحضور ما يقارب من 4000 آلاف مشارك من 81 دولة.

وأكد الدكتور عمرو رشيد ، أن الخطة تضمنت تأمين كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة شرم الشيخ على مدار 24 ساعة متواصلة، بداية من قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ التي تشهد جلسات الاجتماعات بـ 2 عيادة مجهزة طبياً بشكل كامل، كما تم الدفع بـ 2 جولف كار مجهزة لإجلاء أي حالات مرضية بين الساده الضيوف إلى نقاط الإخلاء الطبي، كما تم تأمين محيط قاعة المؤتمرات بـ7 سيارات إسعاف مجهزة ومؤهلة للعمل كوحدة رعاية مركزة ، كما دفعت الهيئة بـ5 فرق إنقاذ إسعافية مترجلة (rescue team) تعمل بين اروقة و قاعات المؤتمر، كما تضمنت الخطة الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لتأمين مطار شرم الشيخ الدولي.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخطة قد تضمن تأمين المطار توفير سيارة إسعاف ذاتية التعقيم لها المقدرة على إحتواء الحالات المرضية شديدة العدوى وعزلها بشكل كامل، كما اتسعت خطة التأمين لتشمل فنادق إقامة الوفود بـ 9 سيارات إسعاف، كما راعت الخطة تأمين بعض الوجهات السياحية الهامة بالمدينة حيث تم الدفع بـ3 سيارات لتأمين خليج نعمة،سوهو سكوير و منطقة السوق القديم، وكذلك تم نشر 10 سيارات إسعاف لتأمين الطرق الرئيسية بالمدينة، وقد تضمنت الخطة إمكانية زيادة الدعم الإسعافي لمدينة شرم الشيخ بـ٥٥ سيارة إسعاف دفعة واحدة في حالة الاحتياج.

في ذات السياق ترأس الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ، غرفة الأزمات المنعقدة بمدينة شرم الشيخ لإدارة جهود الهيئة في تأمين فعاليات اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة متواصلة لرصد وتتبع اي حالات طبية طارئة قد تستجد بين رواد وضيوف الاجتماعات، والتي تعمل بتنسيق كامل مع كافة قطاعات وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية.وتضمنت زيارته لمدينة شرم الشيخ جولة تفقد خلالها عدد من التمركزات والنقاط الإسعافية.

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