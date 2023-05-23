ضبط سائق اعتدى على فتاة بالشروق

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والاعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء استقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وباستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار اليها.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.