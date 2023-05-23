توزيع 12 ألف قطعة ملابس على 3 آلاف طالب بجامعة قناة السويس



شهد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب افتتاح مبادرة «دكان الفرحة» التي نظمها صندوق «تحيا مصر» اليوم الثلاثاء الموافق 23 مايو ، وأُقيم ببهو مبنى رعاية الشباب بالجامعة.

وأشار "مندور" خلال الافتتاح أن المبادرة شملت 18 جامعة بالمرحلة الأولى لها ؛ لتوفير 12 ألف قطعة ملابس للطلاب من ذوي الهمم ، تكافل وكرامة ، تكافل أبحاث اجتماعية، وأصحاب كروت الخدمات المتكاملة بكل جامعة.

وذلك بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ عادل إمام مدير مبادرة «دكان الفرحة» بصندوق تحيا مصر .

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة هبة الدناصوري مستشار اللجنة الاجتماعية، و بإشراف الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مصطفى أبو سريع مدير إدارة الاتحادات الطلابية ، ومكتب الاتحادات الطلابية

حضر المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس، و الإداريين بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

فيما رحب الدكتور محمد عبد النعيم بالمبادرة في رحاب جامعة القناة، لافتاً إلى أنها تحمل أهداف إنسانية وتسعى إلى إسعاد الطلاب، مشيداً بجهود صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع الجهات المختلفة، لتنفيذ أنشطة مختلفة للحماية الاجتماعية ورعاية الأسر الأولى بالرعاية.

بينما أوضح الأستاذ عادل إمام أن

المبادرة تهدف إلى تقديم شتى صور الدعم الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية، بكافة القرى والنجوع والجامعات ، وذلك من خلال دراسة الحالة الاجتماعية للمستحقين، كما تقوم المبادرة بتوزيع نحو 250 ألف قطعة ملابس على حوالي 80 ألف مواطن .