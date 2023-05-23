تضارب تصريحات.. المدير التنفيذي للزمالك ينفي الموافقة على عزل مرتضى منصور و"الرياضة" تؤكد

شهدت الفترة الأخيرة تضارب تصريحات بين شريف حسين القائم بأعمال المدير التنفيذي بنادي الزمالك، ومحمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، حول موافقة مجلس الزمالك على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

وأكد شريف حسين، في بيان رسمي لنادي الزمالك، أنه لا أساس من الصحة لما نشرته بعض المواقع من أخبار كاذبة نسبت فيها قرارات لا وجود لها لمجلس إدارة نادي الزمالك بأنه اتخذ قرارًا بعزل المستشار مرتضى منصور وتعيين قائم بعمل رئيس النادي بدلاً منه.

وخرج متحدث الشباب والرياضة، في تصريحات تلفزيونية، ليأكد أن الوزارة تلقت إخطارًا من الزمالك بتنفيذ قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.

وأضاف الشاذلي: "الوضع بالنسبة للوزارة من الناحية الإدارية تم الانتهاء منه بعزله، وهناك حكم من الدولة بعزل رئيس نادي الزمالك وعدم وجوده في تلك الفترة، وبالخطاب الوارد إلينا بعزله".

واختتم: "نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي إلى الوزارة يفيد تنفيذ الحكم، ورئيس الزمالك لن يتواجد حتى انعقاد الجمعية العمومية".

وتقدم مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.