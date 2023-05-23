في دورته الثامنة.. ملتقى الخط العربي يحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

عقدت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربى فى دورته الثامنة، اجتماعا ناقشت خلاله اللجنة عدة محاور منها اختيار شعار الدورة، وأعضاء لجان: التحكيم، والفرز والاختيار، واللجنة العلمية، ومعايير اختيار المكرمين، وضيوف الشرف، كما انتهت اللجنة من الصيغة النهائية لاستمارة المشاركة وتحديد موعد إطلاق المسابقة وبدء الفعاليات ومحاور الندوة العلمية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، قد أصدرت مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولى للخط العربى فى دورته الثامنة برئاسة الدكتور هانى أبو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية وعضوية كل من: الكاتب الصحفى محمد بغدادى قوميسير عام الملتقى، والخطاط مسعد خضير البورسعيدى رئيس الجمعية المصرية العامة للخط العربى، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتور خالد داغر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى – دار الأوبرا المصرية، والدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، والدكتور أحمد منصور مدير مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، أ.د.محمد العربي أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية جامعة الأزهر، والفنان إسماعيل عبده مصمم الجرافيك بمشيخة الأزهر، والفنانة د. نجاة فاروق المشرف على إدارة الفنون التشكلية بصندوق التنمية الثقافية.

واستقرت اللجنة بالإجماع على أن يكون شعار هذه الدورة "الخط والنصر" خمسون عاما من الانتصار المجيد، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى بنصر أكتوبر، حيث تبدأ فعاليات الملتقى هذا العام فى العاشر من أكتوبر وتستمر عشرة أيام، وعلى هامش الملتقى تقام فعاليات الندوة العلمية الدولية تحت ذات الشعار "الخط والنصر"، والذى سيندرج تحته عدة محاور.

وأكد الدكتور هانى أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، دعم هذه الدورة يأتي برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، لتكون علامة فارقة من عمر الملتقى بمناسبة مرور خمسين عاما على نصر أكتوبر المجيد.