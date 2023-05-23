وزيرة البيئة تشارك في افتتاح اجتماع البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وقالت فؤاد، في تصريح لها قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، إنه من الضروري وجود منصة دولية وطرح الرؤى تجاه التحديات نحو تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن البلاد قامت باتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة في جهود التخفيف من الانبعاثات.

وقد كانت شاركت فؤاد، أمس بشرم الشيخ فى جلسة "تعبئة التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة" بحضور الدكتور محمود محيي الدين بطل الأمم المتحدة رفيع المستوى لتغير المناخ في COP27 ، المبعوث الخاص لتمويل أجندة 2030.

وأكدت على الجهود التى اتخذتها مصر للتخفيف من آثار التغيرات المناخية، حيث تم إعادة تشكيل "المجلس الوطني للتغيرات المناخية" في عام 2019، ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة.