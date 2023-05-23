صورة تذكارية للسيسي مع المشاركين في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية.. فيديو

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التقاط صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

يأتي ذلك عقب وصول الرئيس السيسي لمقر انعقاد انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة بشرم الشيخ، وذلك بحسبما عرضت فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا في قصر الاتحادية جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب خلال المباحثات بشقيقه السلطان هيثم بن طارق ضيفًا مُكرَّمًا على مصر، معربًا عن أطيب التمنيات بالتوفيق لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والنجاح في تحقيق رؤية "عمان 2040"، ومشيدًا في هذا الإطار بالعلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات، مع تأكيد حرص مصر على الارتقاء بتلك العلاقات المتميزة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.