قصور الثقافة تواصل تقديم"سيرة بني زوال" و"الهانم" على مسارح سوهاج والوادي

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم عروض الموسم المسرحي الحالي بمحافظتي الوادي الجديد وسوهاج.

وشهد مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد، استمرار ليالي العرض المسرحي "الهانم" لفرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية، والذي تدور قصته حول انتقام إحدى النساء بعد عودتها لبلدتها بعد سنين طويلة من الغربة لتنتقم ممن آذوها وطردها من البلدة، العرض تأليف حسام عبد العزيز وإخراج حسن رفقي.

وعلى المسرح الروماني بسوهاج، قدمت ليلة جديدة من ليالي العرض المسرحي "سيرة بني زوال" لفرقة سوهاج القومية المسرحية، وتدور الأحداث حول قرية مصابة بلعنة الهشيم ومرت عليهم السنين والهشيم ضارب سواده في أرض النجع وفي بطون نساء النجع فحرمت نساؤه من الأطفال وصار النجع مهووسا بالوديعة التي قد تحل اللعنة لتتصارع الأحداث ويحل على النجع غريب يقلب الموازين ويكشف الحقائق وتصل بنا الأحداث إلى سر اللعنة التي فرضت سيطرتها على القرية لسنوات عديدة في أحداث شيقة، والعرض تأليف محمد علي، وإخراج محمود الهواري.

جاءت العروض بحضور بحضور لجنة المشاهدة والمكونة من أمل ممدوح، مجدي عبد الظاهر، د. أحمد خليفة، إكرامي إسماعيل، ويقدم العرضان فرعا ثقافة الوادي الجديد وسوهاج ضمن برنامج العروض المسرحية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتأتي استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

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