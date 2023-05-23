التاريخ ينحاز للأهلي قبل مواجهة إنبي الليلة في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، مباراة صعبة وقوية أمام فريق انبي، بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، ضمن لقاءات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مبارايات الأهلي وإنبي، دائما ما تتسم بالقوة والندية والإثارة، والفريقان لهما تاريخ من المواجهات القوية التي لا ينساها عشاق المارد الأحمر.

ويسعى الأهلي إلى الفوز في هذه المباراة من أجل مواصلة التربع على قمة جدول ترتيب المسابقة المحلية، من أجل استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في اخر موسمين، تخلى عنه خلالهما لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك.

خاض الأهلي وإنبي 40 مباراة في الدوري المصري قبل مواجهة الليلة، والتي شهدت غلبة ملحوظة للمارد الأحمر.

وحقق الأهلي الفوز في 29 مباراة، بينما تفوق الفريق البترولي في 4 مواجهات فقط، وحسم التعادل 7 مباريات.

وشهدت آخر مباراة جمعت الفريقين تفوق الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل بهدفي محمد مجدي أفشة وأليو ديانج، والتي أقيمت في يناير الماضي، ضمن منافسات الدور الأول للموسم الرياضي الجاري 2022-2023.

وأنهى الأهلي استعداداته مساء أمس الإثنين، على ملعب مختار التتش في الجزيرة، قبل أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا بأحد الفنادق الخاصة، استعدادا لمواجهة الفريق البترولي.

وقرر كولر ضم الثنائي شادي حسين وبرونو سافيو إلى القائمة، في إطار عملية التدوير التي يتبعها في الوقت الحالي، من أجل إراحة عدد من اللاعبين المميزين خوفا عليهم من الإجهاد والإرهاق قبل لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

كما تشهد المباراة غياب الثلاثي محمد عبد المنعم ومحمود كهربا وحسين الشحات من تلك المباراة، خوفا عليهم من الإصابة في ظل معاناة الثلاثي من الإجهاد بعد المشاركة أمام الترجي التونسي الأسبوع الماضي، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.