لتسويق المنتجات البيئية.. "شباب الوادي الجديد" تقيم معرضا بواحة الداخلة

أقامت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة الوادي الجديد، الممثلة في إدارة تمكين الشباب، معرضًا تسويقيًا لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية والتراثية بمركز شباب قرية البشندى التابعة إداريا لمركز بلاط ولقطاع الداخلة بالنسبة لتنظيم مديرية الشباب والرياضة.

وقال بهاء شوقى، مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، في بيان له اليوم الاثنين، إن الغرض من المعارض هى دعم قطاع المنتجات اليدوية وفتح سبل لهم ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تسويق منتجاتهم وتوفير دخل لهم من خلال المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر ووصولها إلى الأسواق.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن المعرض يهدف إلى مساعدة الشباب العاملين بالحرف اليدوية والبيئية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.

ويأتي المعرض في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ورعايه اللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.