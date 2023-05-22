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الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربي للقضاء الإداري حريص على تدعيم التعاون والعمل المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حرص الاتحاد على توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة العربية، وتيسيير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية تدعيمًا للعمل العربي المشترك.

وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الاثنين، عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري في افتتاح الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن الاتحاد يضع نصب أعينه في إطار أهدافه لتدعيم العمل القضائي العربي المشترك، الارتقاء بنشاطه في المرحلة المقبلة والعمل على إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وكذلك إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، وإنشاء مقر دائم للاتحاد داخل مجلس الدولة بالقاهرة؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة من إنشاءه.

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