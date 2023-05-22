ads
الإثنين 22 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية: إحباط محاولات تهريب كميات من المواد المخدرة

الشرطة السعودية
الشرطة السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت السلطات السعودية، إحباط محاولتى تهريب 293 ألفا و402 حبة كبتاجون، ونحو 77 كيلوجراما من الحشيش، عُثر عليها مُخبأة فى شاحنتين قدمتا إلى المملكة عبر منفذى الوديعة والحديثة. 

وذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذي الوديعة والحديثة - وفقا لبيان أوردته قناة (السعودية الإخبارية) اليوم الاثنين، أن جمرك الوديعة تمكن من إحباط تهريب 110 آلاف و200 حبة كبتاجون و76 ألفا و900 كيلو جرام من الحشيش، على إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، فيما تمكن جمرك الحديثة من إحباط تهريب 183 ألفا و202 حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ.

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط مستقبلى المضبوطات داخل المملكة، وعددهم 6 أشخاص.

السعودية الموادة المخدرة الحشيش