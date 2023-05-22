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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. إزالة 7 مزارع سمكية وحالتي تعد على أرض زراعية جنوب بورسعيد

إزالة مزارع سمكية
إزالة مزارع سمكية مخالفة
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة، صباح اليوم الاثنين، ضمن الموجة 21 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 7 مزارع سمكية مخالفة بجمعية الاتحاد الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 56 فدانا ضمن الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، كما جرى إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بجمعية عمار بن ياسر على مساحة 400 متر مربع بجوار محور 30 يونيو.

ومن جانبه، طالب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأجهزة التنفيذية عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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