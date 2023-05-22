إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي أطفيح

أصيب 5 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الصحراوى فى أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الصحراوى فى أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.