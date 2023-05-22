التشكيل المتوقع للزمالك أمام الداخلية في الدوري

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في لقاء الداخلية المقرر له مساء اليوم الاثنين باستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

يحتل الزمالك قبل مواجهة الداخلية المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، وذلك من خوض 27 مباراة، حيث فاز الفريق في 13 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الداخلية فيأتي في المركز السادس عشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري وذلك برصيد 27 نقطة.