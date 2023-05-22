اشتد الصراع علنًا.. هيئة مكتب «المهندسين» ترفض تفويض النبراوي

رفضت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين في اجتماعها الطارئ تفويض المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين للسيد أمين صندوق النقابة في الموافقة على ما جاء بمحضر مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ ١٣ إبريل والذي تم الموافقة فيه على تمرير قرض لصالح الشركة بقيمة ٦٠ مليون دولار، والتنازل عن حق وحصة النقابة في توزيع الأرباح التي حققتها الشركة هذا العام.

وكذلك الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة يكون بنودها اعتماد محضر مجلس الإدارة السابق ذكره وكذلك عرض زيادة رأس مال الشركة.

وذلك دون قيام السيد نقيب المهندسين والسيد أمين الصندوق باتخاذ اللازم نحو مناقشة وطرح تلك القرارات الهامة علي هيئة مكتب النقابة ومجلس النقابة رغم خطورة وحساسية تلك القرارات.

ومن المقرر أن تقوم هيئة المكتب ومجلس النقابة باتخاذ اللازم نحو مخاطبة الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم في الحفاظ على حقوق وأموال النقابة.