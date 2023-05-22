وزير الشباب: فخور بإنجازات الرياضة المصرية فى مختلف اللعبات ورفع العلم المصري

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكل فخر وسعادة نثني ونثمن الإنجازات المتتالية لكافة الألعاب الفردية والجماعية، ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل العربية والافريقية والدولية، فالرياضة فعليًا لم تُعد كرة قدم فقط



وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الإنجازات المتلاحقة التي تحققها الرياضة المصرية وخاصة على مستوى المنتخبات، تبشر بتحقيق طفرة ومكانة قارية وعالمية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية المصرية، وفي العديد من اللعبات بفضل الدعم اللامحدود الذي توفره الدولة لجميع الفرق والمنتخبات.

واستكمل وزير الشباب والرياضة حديثه قائلًا: "القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، من خلال توفير سُبل النجاح، وهو ما انعكس على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر؛ الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها، مؤكدا أن الدولة المصرية ممثلة في الوزارة خلف كل لاعب يريد المشاركة في المحافل الدولية ورفع اسم مصر عاليًا".

وجدد الوزير تأكيده على حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات القومية المختلفة التى تخوض غمار المنافسات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والبارالمبية على مستوى دعم ورعاية أبطال مصر الأوليمبين والبارالمبين وإعدادهم لمختلف المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.



وشهد مصر خلال الأيام القليلة الماضية إنجازات كبيرة في الكاراتيه والاسكواش والجمباز والسلة وألعاب القوى والسباحة ومنها:-



** في لعبة الكاراتيه، تُوجت مصر (8) ميداليات في بطولة البحر المتوسط، وهي ميدالية ذهبية ياسين فرحات كوميتيه 61 ك شباب، ميدالية ذهبية ياسين دياب كوميتيه – 57 ك ناشئين، ميدالية فضية ( بلال شاكر كاتا ناشئين، ميدالية فضية مريم طارق كوميتيه – 47 ك ناشئات، ميدالية برونزية ريماس عاصى كاتا ناشئات، ميدالية برونزية زياد مجدى كاتا ناشئين، ميدالية برونزية إيمان أشرف كوميتيه – 48 ك ناشئات، ميدالية برونزية محمد أشرف كوميتيه – 61 ك شباب.

** رياضة الاسكواش، تتويج بطل العالم علي فرج ببطولة مانشستر يونايتد المفتوحة، وتتويج نور الطيب بلقب بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش في إنجلترا، في إنجاز جديد للإسكواش المصري.

وفي الجمباز، تُوجت حبيبة مرزوق بذهبية الفردي والفرق في بطولة إفريقيا للجمباز الايقاعي في موريشيوس، حيث تمكنت البطلة حبيبة مرزوق من اعتلاء العرش الأفريقى فى منافسات الفردى العام بالحصول علي لقب بطلة إفريقيا عن جدارة واستحقاق بعد الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة الأفريقية السابعة عشر التي تستضيفها موريشيوس، كذلك تمكن منتخبنا الوطني للسيدات للجمباز الإيقاعى من الفوز بالمركز الأول فى منافسات الفرق.

وفي ألعاب القوي، وفي اليوم الأول فقط من منافسات البطولة العربية لألعاب القوى تحت ٢٣ سنة، حصد ابطال المنتخب المصري لألعاب القوى (٨) ميداليات متنوعة، بواقع( 5 )ميداليات ذهبية وميدالية فضية و(٢)ميدالية برونزية؛ جاءت كالتالي: ملك أيمن الميدالية الذهبية فى مسابقة السباعي والميدالية الذهبية فى سباق 100م حواجز، ويوسف بدوى الميدالية الذهبية فى سباق 110م حواجز ورقم مصرى جديد، مرام محمود الميدالية الذهبية فى سباق 100م عدو، ريم عبد الرازق الميدالية الذهبية فى مسابقة الوثب الطويل، باسل محمد الميدالية الفضية فى مسابقة إطاحة المطرقة، أيتن يحيى الميدالية البرونزية فى مسابقة الوثب العالى، رنا خالد الميدالية البرونزية فى مسابقة قذف القرص.

وفي السلة، المنتخب المصري الأول للسيدات لكرة السلة 3x3، يحقق فضية بطولة women series بأذربيجان، بعد خسارته من الصين في المباراة النهائية بنتيجة 21-15 ليحقق المركز الثاني والميدالية الفضية، وكان المنتخب قد وصل لنصف النهائي بعد فوزه علي النمسا بنتيجة 21-14، وفي الدور ربع النهائي على يواندا الصيني بنتيجة 21-13.

بينما شهدت السباحة، فوز مروان القماش بالميدالية الذهبية الثالثة له في سباق 800 م حرة بزمن 7.53.56 د في بطولة TYR Pro Series بأمريكا يوسف رمضان يتوج بفضية 100 متر فراشة ببطولة برو سيرياس للسباحة بأمريكا.

وفي البطولة الأفريقية للسامبو تشهد تتويج فاطمة عطا بالميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للسامبو بالمغرب، وحمد عزاز يحصد ذهبية أيضًا.