المستشار الثقافي لسفارة المجر: أعشق الغردقة وأنصح الأوروبيين بزيارتها

قالت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة دولة المجر بالقاهرة، انها تعشق مدينة الغردقة، داعية السائحين الأوروبيين من مختلف الدول لزيارتها لما تتمتع به بطقس رائع ومختلف طوال السنة وآمنة وانها تفضلها للسائحين من دول العالم ونصحت الأوربيين بزيارتها.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي خلال زيارتها لمدينة الغردقة للاعلان عن تفاصيل اللقاء الثقافى الرياضى المقرر إقامته بشواطئ الغردقة يونيو المقبل، بحضور السباح العالمى خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش،والمشرف على اللقاء في تعاون مشترك بين سترووك إيجيبت والمركز الثقافي المجرى بالقاهرة.

وقالت المستشار الثقافي خلال اللقاء، إن الحدث هو الاَول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة كما يتضمن الحدث لقاء ثقافي و عرض الفلكلور المجرى، لافتة بأن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر، وتُسهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.