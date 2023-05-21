68 مركز تخاطب وتنمية مهارات حصاد بروتوكول التعاون بين مصر والإمارات

اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، ومن خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للانشطة الجامعية ، المرحلة الثامنة والأخيرة من مراحل تجهيز وانشاء مراكز تخاطب وتنمية مهارات بالمحافظات المختلفة، ليصبح ٦٨ مركز تخاطب داخل مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك فى إطار يروتوكول التعاون بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة ممثلة فى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقد شملت المرحلة الثامنة مراكز شباب نشا بالدقهلية، سفاجا بالبحر الأحمر، نادى المعاقين بالعريش ، العياط بالجيزة، اهناسيا ببني سويف ، طبهار بالفيوم ،دير مواس بالمنيا ،الفنح باسيوط، الداخلة بالوادى الجديد، واخيرا ديمقراط بالأقصر .

وتقدم مراكز التخاطب جلسات تخاطب، تعديل سلوك، تنمية مهارات، صعوبات تعلم ، تكامل الحسي بالاضافة الى التقييم النفسي وذلك مجاناً .

كما يستهدف المشروع ذوي القدرات والهمم من اصحاب مشكلات التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك، حيث تم تزويد المراكز بغرف: تنميه مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب .