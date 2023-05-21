الحزب الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان

تصدر الحزب اليميني بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس، نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان، اليوم الأحد، حسب استطلاعات أجريت لدى الخروج من مكاتب الاقتراع، لكن هذه النتيجة في حال تأكدت قد تعني صعوبات على طريق تشكيل حكومة مستقرة، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وتوقعت هذه الاستطلاعات التي أجرتها قنوات تلفزيونية أن ينال حزب "الديمقراطية الجديدة" الحاكم منذ 4 أعوام ما بين 36 و40 بالمئة من الأصوات، متقدما على حزب سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء السابق أليكسيس تسيبراس الذي سيحوز ما بين 25 و29 بالمئة من الأصوات.