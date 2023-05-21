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الأحد 21 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النيابة الإدارية تدرب المحققين القانونيين بكفر الشيخ

تدريب النيابة الإدارية
تدريب النيابة الإدارية تدرب المحققين القانونيين بمحافظة كفر
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شهد مركز استدامه بمحافظة كفرالشيخ، بدء تدريب المرحلة الثالثة من المحققين القانونيين بالمحافظة، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ. 

 

ينفذ البرنامج على مدار 5 أيام في الفترة من 21-25 مايو الجاري، بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، ويستفيد منه خمسون من المحققين القانونيين من الديوان العام والمديريات الخدمية التابعة.

 

ويأتي التدريب، تنفيذًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة ممثلة في مركز استدامة للتدريب والتطوير، وهيئة النيابة الإدارية ممثلة في مركز تدريب الهيئة.

 

استهل التدريب المحاضر الدكتور طاهر نصر المدرب بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب في محاضرة بعنوان " الولاء الوظيفي والأمن القومي "، استعرض خلالها عدد من المحاور التي شملت مجابهة الأفكار المغلوطة والتطرف الفكري والانهزامية في بيئة العمل، ودور الموظف الحكومي في درء تلك الأفكار السلبية، وتعزيز الولاء والإنتماء بشتى أنواعه، وانعكاس ذلك على العمل المؤسسي والإنتاجية الوظيفية.

 

تلى ذلك محاضرة بعنوان " الإشكالية العملية في تطبيق قانون الخدمة المدنية " قدمها المستشار الدكتور خالد أبو الوفا، الوكيل العام الأول، بمكتب فني رئيس الهيئة للتحقيقات، والتي استعرض فيها أهم المحاور ذات العلاقة بقانون الخدمة المدنية، وآليات التطبيق مع نقاشات مفتوحة حول حالات وتطبيقية على القانون.

 

جدير بالذكر أن المحافظة تعد الأولى في تقديم البرنامج التخصصي، لرفع كفاءة المحققين القانونيين على مستوى الجمهورية، وعلى يد الجهة صاحبة السيادة والمرجعية التخصصية في هذا الشأن وهي هيئة النيابة الإدارية، حيث يضم البرنامج العديد من المحاور التخصصية في مجال عمل الفئة المستهدفة، ويقوم على تقديمها مستشاري الهيئة كلًا في مجاله، فضلا عن تقديم عدد من المحاضرات التطويرية والتحفيزية ضمن تصميم البرنامج.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ مركز استدامة للتدريب هيئة النيابة الإدارية