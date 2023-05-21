غرفة المطاعم السياحية: غلق أي منشأة تمنع دخول المحجبات

أعلن علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ، تفاصيل تحذير الغرفة للمطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة للإشراف السياحي من ظاهرة منع دخول روادها، تحت أي مسميات قد تشير إلى التمييز بينهم.

قال "منصور" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد" اليوم الأحد :"غرفة المنشآت الفندقية لم تتلق أي شكاوى بشأن حدوث تمييز ضد أحد الرواد" ، مؤكدا الترحيب بالعرب والمحجبات، وأنه لا يمكن لأحد منع مواطنة مصرية أو سعودية من دخول أي منشأة.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أنه حال حدوث مخالفة أو تضرر مواطن حال دخوله أي مطعم مرتديا جلباب أو حجاب، فإنه سيتم غلق هذه المنشأة فورا؛ وذلك بتوجيهات وزارة السياحة، مشددا على أن من يملك ما يثبت أي واقعة بهذا الشأن عليه التقدم بها ليتم معاقبة المخالفين.

وتابع منصور، أن ما ظهر في هذا الصدد كان ترويجا لأحد المطاعم وليس واقعة حقيقية وإن كان هذا الترويج له مردود إعلامي سلبي.