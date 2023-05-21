إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادثي تصادم بمدينة المنيا، وطريق المحيط، في مركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ملاكي بطريق المحيط أمام قرية نزلة رومان بغرب مركز أبوقرقاص.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من عمرو عصفور أحمد 29 عاما، عامل، إبراهيم محمد عبد الحكيم 16 عاما، سائق، علاء المصري عبد الحفيظ 59 عاما، موظف، جميعهم يقيمون في مركز أبوقرقاص وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات ببين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

كما تلقي مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا آخر من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة سيرفيس بشخص أمام ميدان المحطة بمدينة المنيا، وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد عبد الهادي 37 عاما، وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.