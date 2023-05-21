ياسر سليمان: جائزة البوكر رسخت مفاهيم جديدة في عالم الأدب والثقافة

قال الأديب ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية، خلال كلمته بحفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر “2023”: أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا بكم في هذه الاحتفالية التي تحدث كل عام في أبو ظبي للإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية.

وتابع “سليمان”: لقد راقبت تنامي هذه الجائزة من جانب مجلس الأمناء تنامي هذا التأثير وتساءلنا عن سر نجاح هذه الجائزة، وقادنا هذا التساؤل إلى تسليط الضوء على بعض عناصر هذا النجاح أولها اهتمام الناشرين والثراء والأدباء بهذه الجائزة في جميع أنحاء الوطن العربي، ولا يسعني هنا إلا أهنئ الأدباء والناشرين الذين وصلوا إلى القوائم الكبيرة والقصيرة".

كما توجه بالشكر إلى نوادي القراء في مختلف أرجاء الوطن العربي والذين وجهوا طاقتهم للاحتفاء بالروايات التي وصلت للقوائم الطويلة أو القصيرة للبوكر، منها استراحة معرفة، وملتقى الرواية.. وغيرهم، مضيفا: اهتمام الجائزة إلى ترجمة الرواية الفائزة ودعم الحاصلين عليها في أن يتواجدوا بأغلب المحافل الدولية، اهتمام الجائزة بتطوير الكتابات الراوئية من خلال الورش التي تقدم خلال العام، العمل المكثف والدؤوب سنة بعد أخرى في اختيار القائمتين الطويلة والقصيرة، ولا يسعني هنا إلا أن توجه بالشكر الجزيل إلى اعضاء لجتة تحكيم هذه الدورة، وعلى رأسهم الشاعر محمد الأشعري، الدعم السخي الذي تتلقاه الجائزة، وأتوجه بالشكر إلى مركز السياحة والثقافة بأبو ظبي ومركز أبو ظبي للغة العربية وهذا الدعم الكبير الذي يقدمه للجائزة، هذا بالإضافة إلى الحرص الشديد على استقلالية أعمال لجنة التحكيم وعدم التدخل في شئونها.

كما أعلن في ختام كلمته عن قرار مجلس أمناء الجائزة ً بتكريم عضوين من أعضاءها المؤسسين، وهم ذكي نسيبع والرئيس المؤسس للجائزة، جون فانتيرا والذي رسخوا جهودهم في ارساء القواعد الراسخة التي استندت عليها الجائزة، وقدرتهم الفائقة على ابداء النصح والارشاد المستمر لأعضاء مجلس الأمناء، لافتًا إلى أن مجلس الأمناء قد دعاهم أيضا إلي استكمال أعمالهم بالجائزة.

الاديب ياسر سليمان رئيس مجلس أمناء جائزة البوكر