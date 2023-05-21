الشامي وفراس شواط يقودان هجوم الإسماعيلي أمام الحرس

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الدراويش كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم عرفات، محمد دسوقي.

خط الوسط: محمد حسن، سيرجي أكا، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، فراس شواط.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

محمد كوكو - محمد نصر - عصام صبحي - عماد حمدي - محمد مخلوف - محمد عبد السميع - محمود الشبراوي - عمر الساعي - أبو بكر حمزة.

يحتل الاسماعيلي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة (6 انتصارات و11 تعادل و10 هزائم)، ويبتعد عن مناطق الهبوط بنقطتين فقط.

في المقابل، يُعاني حرس الحدود في مسابقة الدوري المصري حيث يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة (6 فوز و7 تعادلات و16 هزيمة).