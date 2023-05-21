موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي في مسابقة الدوري الممتاز بعد أن حسم المارد الأحمر بطاقة التأهل إلى نهائي دوري ابطال أفريقيا بالفوز على الترجي ذهابا وإيابا في نصف نهائي البطولة الأفريقية.



ويعود الأهلي إلى الساحة المحلية من جديد وتحديدا في مسابقة الدوري الممتاز من أجل الاقتراب خطوة من حسم لقب الدوري.





موعد مباراة الأهلي وانبي

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ترتيب الأهلي وإنبي في جدول الدوري

ويخوض الأهلي مواجهة الفريق البترولي وهو في صدارة ترتيب جدول "الإيجبشن ليج" برصيد 53 نقطة ويمتلك 7 مباريات مؤجلة ولم يعرف طعم الهزيمة في الدوري هذا الموسم تحت قيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر.



بينما يمتلك إنبي 36 نقطة في المركز التاسع وابتعد الفريق البترولي بنسبة كبيرة عن شبح الهبوط، خاصة أنه خسر مباراة واحدة في آخر 8 مواجهات بالدوري.



الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمواجهة إنبي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد تدريباته تحت قيادة مارسيل كولر علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة انبي بعد غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات أمس السبت بعد خوض مباراة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.