الأربعاء.. لجنة عضوية الأهلي تجتمع بفرع التجمع للتيسير على الراغبين في الاشتراك

تعقد لجنة العضوية في النادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة اجتماعًا في الرابعة عصر الأربعاء المقبل بفرع التجمع؛ لاستقبال الراغبين في الاشتراك بالفرع الجديد والمقرر افتتاحه في الأول من يونيو المقبل.

يأتي اجتماع لجنة العضوية والذي يعد الأول لها بفرع التجمع؛ للتيسير على الراغبين في الاشتراك بدلًا من التوجه للفروع الأخرى لإنهاء الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بالعضوية.

وقال طارق قنديل: إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب حريص على تخفيف العبء على الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي، وبالتالي سوف تعقد لجنة العضوية بعض اجتماعاتها في الفترة القادمة بفرع التجمع، بالتناوب مع فروع النادي الأخرى "الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد".