تفاصيل المؤتمر الثقافي الدولي الأول للعلوم الإدارية بمدينة البصرة العراقية

قال الدكتور محمد الخياط المحامى بالنقض، صاحب مبادرة الثقافة القانونية، إن وفد قانونى مصرى شارك فى المؤتمر الثقافى والعلمى الدولى الأول للعلوم الأدارية والذى عقد على مدار يومين بكلية الكنوز الجامعة بمدينة البصرة العراقية.

وأشار “الخياط” إلى أن مشاركة مصر جاءت بناءا على دعوة الدكتور أسامة العبادي عميد كلية الكنوز الجامعة بمدينة البصرة، حيث شارك الوفد المصرى المكون من المستشارين الدكتور محمد الخياط، الدكتور شعبان علم الدين، الدكتور عمر الطباخ، الدكتور هاني فريد، ببحوث قانونية طرحت على طاولة المؤتمر.

وقد شارك الدكتور محمد الخياط ببحث بعنوان "الحماية الجنائية لأموال الشركات التجارية.. دراسة مقارنة بين التشريع المصرى والعراقى والمغربى والجزائرى"، كما تطرق البحث الى ضرورة تنمية الوعى والثقافة القانونية لدى المجتمعات العربية.

وأشار الدكتور محمد الخياط إلى أهمية الثقافة القانونية لتعريف الشخص بحقوقه وواجباته تجاه الآخرين بحيث لا يتهاون بالمطالبة بحقوقه، وتحميه من الاستغلال وسوء المعاملة وضياع حقوقه، وكذلك تساعده على الالتزام بالقانون وتجنب القيام بتصرفات خاطئة تكون مخالفة للقانون وهو لا يدري، موضحا أن الجهل بالقانون لا يعفي صاحبه من الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

وعلى هامش المؤتمر تمت زيارة الوفد المصرى لكلية القانون جامعة البصرة لمناقشة كيفية التعاون المشترك لتبادل الخبرات والكفاءات داخل البلدين، وزيارة محافظة البصرة حيث كان فى استقبلهم الدكتور ضرغام الأجودى نائب المحافظ لبحث سبل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.

وفى نهاية الزيارة استقبل وفد من نقابة محامين العراق الوفد المصرى اذ تمت مناقشة سبل التعاون فيما بين الطرفين لنشر الثقافة القانونية على مستوى العراق ومصر.

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