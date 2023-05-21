ads
الأحد 21 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و80 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 331 شاحنة و68 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 302 شاحنة و12 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  ثلاث سفن وهم الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس وامل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية ، بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 3400 طن بضائع و255 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج . كما يستعد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة SEA WAVE1 فارغة متجهة الي جدة 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1250 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء الغردقة البحري ميناء سفاجا البحري