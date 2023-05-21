توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء 3 غرف رعاية مركزة بمستشفى أورام الأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بجنوب الصعيد، تبرعاً جديداً للمساهمة في علاج مرضى السرطان، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والطبية المقدمة لمرضى السرطان من أهالي الصعيد، والمساهمة في إنهاء قوائم الانتظار.

وفي هذا السياق، وقعت جمعية الأورمان، بروتوكول تعاون يستهدف المساهمة في إنشاء 3 غرف رعاية مركزة بالمستشفى، وتوفير الأدوية والعلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضى، حيث تم اختيار مستشفى شفاء الأورمان باعتباره من الكيانات الطبية الكبرى التي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بمحافظات الصعيد وتقديم كافة الخدمات الصحية المتعلقة بعلاج السرطان.

تم توقيع البروتوكول مع الشركة الشرقية إيسترن كومباني بحضور كل من هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، والمهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وبحضور عدد كبير من قيادات الشركة وجمعية الأورمان.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، قال المهندس حسام القباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان "سعيد بالتعاون مع الشركة الشرقية "إيسترن كومباني في دعم مرضى سرطان الصعيد بمستشفى شفاء الأورمان، لا سيما أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجمعية التي تتبناها لتعظيم الاستفادة من المسئولية المجتمعية للمؤسسات والشركات الكبرى الرائدة لصالح الأسر الأكثر احتياجا في القرى الأشد فقرا" ، مؤكدا أن مستشفى شفاء الأورمان هي جزء مهم من أنشطة الأورمان الأم التي لها إسهامات في كافة المجالات الخدمية والطبية في مصر".

وثمن القباني، دور الشركة الذي لا يقتصر فقط على كونها من أكبر المؤسسات الكبرى المصرية، لكنها واحدة من المشاركين الفاعلين في تنمية المجتمعات المحلية، فضلا عن حرصها على توفير الدعم والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، أن قرار التبرع لصالح مستشفى شفاء الأورمان بالصعيد، يأتي في إطار تنفيذ الشركة لاستراتيجيتها الهادفة لدعم المؤسسات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح والتعاون معها في قطاع الصحة، واتساقا مع مسئولية الشركة المجتمعية نحو أهالي الصعيد من مرضي السرطان، وضرورة تقديم الدعم اللازم للصرح الطبي الخيري لتقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وتابع، أن التبرع يأتي ضمن التوجه العام بالشركة لدعم جهود الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والعمل على تقديم الدعم للمواطنين، خاصة أن التبرع يتضمن أيضا توفير الأدوية والعلاج الكيماوي والإشعاعي للمرضى، مضيفًا أن تعاون الشركة الشرقية "ايسترن كومباني" و"جمعية الأورمان" بدأ منذ عام ٢٠٢٢ من خلال تبرع الشركة بالمساهمة في تجهيز 3 غرف رعاية مركزة بالمستشفى.

توقيع البروتوكول (1)