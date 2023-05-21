الدوري الإسباني.. تشكيل هجومي لإسبانيول للابتعاد عن دائرة الهبوط

أعلن لويس جارسيا المدير الفنى لفريق إسبانيول، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.



وجاء تشكيل فريق إسبانيول كالتالى:

حراسىة المرمى: فيرناندو باتشيكو .

خط الدفاع: أوسكار خيل ريجانو، سيرجي غوميز، بريان أوليفان، لياندرو كابريرا، فيرناندو كاليرو.

خط الوسط: دينيس سواريز، نيكو ريباودو، سيرجي داردير.

خط الهجوم: خافيير بوادو، خوسيلو.



ويعانى فريق إسبانيول من أحتمالية الهبوط بعد احتلاله المركز قبل الأخير فى قائمة الليجا برصيد 31 نقطة، بينما يقع أصحاب الأرض فى المركز الـ 11 برصيد 46 نقطة.