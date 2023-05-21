التموين: نرصد مهربي القمح المحلي بالمحافظات

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية عمليات توريد القمح المحلي والضبطيات التي تقوم بها مديريات التموين بالمحافظات لمنع استخدامه فى الأغراض غير المخصصة طبقًا للقرارات الوزارية.

تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من مديرين التموين بمحاظة الدقهلية وبني سويف وكفر الشيخ والغربية، حول الجهود لضبط الاقماح المحلية المهربة واستخدامها فى الأغراض غير المسموح بها سواء في المزارع السمكية او كأعلاف حيوانية.

وأفاد التقرير بأنه تم ضبط كميات تصل ٦٠١ طن قمح محلي بمحافظة الدقهلية لدى أحد الأشخاص قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام، وأفاد بأن الكمية المضبوطة تم توريدها للصوامع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ارتكب ذلك.

وفى محافظة بنى سويف تم ضبط ٣٠ طن قمح مهرب قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة كفر الشيخ تم ضبط ١٠ أطنان قمح محلى قبل استخدامه فى الأغراض غير المخصصة للاستخدام.

وفى محافظة الغربية ضبط ٤٢ طن قمح محلى مهرب، وأكد أن القمح المضبوط تم إيداعه فى الصوامع وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق.

وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجهات لكافة مديريات التموين بتسيير حملات يومية على المزارع السمكية ومصانع الأعلاف لضبط أى أقماح محلية.

وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى يستخدم القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كأعلاف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية لأن القرارات الوزارية تحظر ذلك.